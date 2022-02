Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 5-0 frente ao Moreirense:

«Trabalhar sobre vitórias dá mais confiança, mas já sentimos este jogo a semana passada. Sentimos que fizemos um bom jogo, sentimos a equipa compacta, simplesmente hoje foi o reflexo daquilo que tem sido feito durante a semana. Culminando com uma vitória assim dá mais confiança, mas só vale três pontos.

Nós temos padrões enquanto equipa e temos alternativas. No plano para hoje definimos um ponto de saída que foi o Simon [Banza], não quer dizer que seja constante nos jogos e hoje funcionou bem e ajudou a chegar ao resultado que queria.

[ficou maravilhado com o que a equipa fez?] É sempre mais confortável chegar ao intervalo a ganhar por 4-0. Para nós treinadores é uma satisfação ver em campo aquilo que trabalhamos durante a semana. Ao intervalo disse que ainda tínhamos de crescer muito enquanto equipa. A equipa manteve-se compacta e isso culminou com uma baliza a zeros. Terminamos com um jogo conseguido.

[estreia de Bolcek e saída ao intervalo do Alex] O Alex levou o quinto amarelo e quisemos dar minutos aos Batubinsika e optamos por isso. Os jogadores novos trazem competitividade, que vai elevar o nível à equipa e traz frescura. Acabaram por vir agitar o jogo.

[exibição de João Carlos Teixeira e se este é o ponto de viragem] O nosso foco é jogo a jogo. Sabíamos a importância do jogo, mas agora já estamos com foco no jogo da Madeira. Temos de continuar o nosso trabalho e o nosso caminho.

O João é um jogador que conheço bem e forçamos esta contratação. Todos os jogadores que acrescentem qualidade e sabem o padrão de jogo da equipa, são mais valias. Gosto de chegar ao final do jogo e não conseguir identificar o melhor jogador, identifico uma equipa».