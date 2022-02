Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após derrota por 5-0 frente ao Famalicão:

«Entramos bem no jogo, podíamos ter marcador e aquele golo podia ter-nos dado um ânimo diferente. Eu disse à equipa que é preciso entrar bem no jogo, mas não é só ofensivamente. O Famalicão tem muita qualidade e, a jogar em casa, sabíamos que ia ser agressiva, mais pressionantes e precisávamos de ter igualado nesse aspeto. A equipa hoje não foi agressiva, não teve compacta, não ligou bem os momentos e estrategicamente eles também nos criaram dificuldades.

Eles foram eficazes, têm jogadores de qualidade, e se não estamos concentrados, há um dia em que estas coisas acontecem. Agora esperemos que seja só um dia e que aprendemos de uma vez por todas! Peço desculpa aos nossos adeptos por este resultado. Os jogadores não perceberam que se não estivermos ao mesmo nível que temos estado, estas coisas podem acontecer. É importante perceber que esta Liga é muito competitiva e não podemos relaxar.

Temos de aprender com o jogo de hoje, como já aprendemos em outras situações. Lembro-me do jogo do Braga em que fizemos uma grande primeira parte e depois sofremos um golo ridículo. Este tipo de lance é que nos vai matando e não podemos descurar essa parte.»

[mensagem para os adeptos?]: «A mensagem que tenho passado é que vai ser uma luta, uma guerra até ao final e que vai ser difícil, mas nós vamos conseguir os nossos objetivos. Hoje foi uma surpresa desagradável, eu próprio posso fazer mais, assumo essa responsabilidade. O que não quero, nem pode acontecer, é situações como o quarto golo do Famalicão, quando vimos eles a fazer isto frente ao Sporting.»

[presidente na zona dos balneários e reação dos adeptos]: «A postura dos adeptos foi excecional e não mereciam isto da nossa parte. Estamos agradecidos e emocionados. Peço desculpa da minha parte e todos nós prometemos que não pode voltar a acontecer uma situação destas. A acontecer, também não continuarei. Vamos agora preparar um jogo difícil, contra o Porto, não era o jogo que queríamos para retificar o resultado, mas temos de acreditar que vamos fazer um bom resultado. O presidente esteve lá no sentido de nos animar e de apoiar a equipa.»