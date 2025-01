O FC Porto ultimou a preparação para o reencontro com o Nacional com um treino, na manhã deste sábado, no Olival, em que apenas não participaram os lesionados Francisco Moura e Marko Grujic.

O apronto antecedeu a viagem da comitiva portista para a Madeira, agendada para esta tarde.

Depois da derrota com o Sporting, na meia-final da Taça da Liga, os dragões voltam à Choupana para cumprir, no domingo (15h30), o que resta do jogo com o Nacional, interrompido a 3 de janeiro, ao minuto 15 e com o resultado em 0-0, devido ao nevoeiro.

Em caso de triunfo, os portistas assumem, de forma isolada, a liderança da I Liga, ultrapassando o Sporting na primeira posição da tabela.