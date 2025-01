O FC Porto retoma, às 12 horas deste sábado, a venda de bilhetes para o jogo com o Gil Vicente na plataforma SmartFan, depois de ultrapassadas as dificuldades técnicas que, ontem, levaram à suspensão do processo.

Numa nota publicada no seu sítio oficial, os dragões referem ainda que os critérios de prioridade foram reajustados e os seus prazos alargados, devido aos problemas técnicos verificados na véspera.

A visita do FC Porto ao estádio do Gil Vicente, para a 18.ª jornada da I Liga, está agendada para o dia 19 de janeiro (20h30). Antes, este domingo (15h30), os portistas acertam o calendário, na Madeira, diante do Nacional, retomando um jogo que foi interrompido a 3 de janeiro devido ao nevoeiro na Choupana.

Retomada a venda de bilhetes para Barcelos🎫



A partir das 12h deste sábado▶️ https://t.co/hKeFVFHI46#GVFCFCP pic.twitter.com/G3WTiZn4H0 — FC Porto (@FCPorto) January 11, 2025