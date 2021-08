Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Foi uma vitória difícil mais por culpa própria. Entrámos bem no jogo, fizemos uma boa primeira parte e o Famalicão só criou uma situação de perigo numa perda de bola que não podemos ter. Na segunda parte, estávamos a controlar o jogo, embora sem criar perigo, mas também do lado do Famalicão também não havia esse perigo.

Com o golo do Famalicão, deu alento à equipa deles e criou algumas dúvidas na nossa equipa. Uma equipa como a do FC Porto tem de continuar à procurar do terceiro golo e não a cometer erros. Houve situações da dinâmica em posse que não é normal e fez com que o Famalicão acreditasse. A este nível não se pode cometer estes erros.

[má exibição na segunda parte foi devido a cansaço] Tem a ver com uma reação do adversário que, sem fazer muito, faz um golo de bola parada. Tem a ver com alguns erros que cometemos, erros infantis que permitiram o adversário acreditar.

[titularidade de Diogo Costa] Tenho três bons guarda-redes e um miúdo que tem trabalhado bem. Para mim é um privilégio ter guarda-redes desta qualidade para escolher o melhor para jogar.

[como analisa a prestação do meio campo?] Este mercado aberto não é bom para ninguém porque fala-se de entrada e saída de jogadores e nós em competição. Isso não é positivo. O Sérgio [Oliveira] chegou, treinou bem, mas achei que para o jogo de hoje era importante a entrada do Matheus [Uribe] e no próximo jogo vamos ver qual é o melhor onze.

[mudança tática a meio do jogo foi para evitar o empate ou tentar o terceiro?] Defensivamente a equipa estando forte, estamos preparados para atacar melhor. Foi nesse sentido que fiz a alteração para ter solidez e robustez.

[Porque ficou irritado com o golo anulado ao Famalicão?] São esses erros individuais. Errar faz parte e eu também erro. Em termos gerais metemo-nos a jeito quando não devíamos fazer. Estamos a lutar por objetivo claro, a reconquista do campeonato, e estes jogos são sempre difíceis contra uma equipa que na segunda parte deu uma resposta positiva. Tem de haver maturidade para meter gelo no jogo e para não nos sentirmos desconfortáveis».