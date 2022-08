FIGURA: Ali Alipour (Gil Vicente)

Já começa a ser um lugar-comum, mas a solução para o Gil Vicente encontrar o caminho do golo estava mesmo no banco. Ivo Vieira lançou o iraniano em jogo e seis minutos depois estava a faturar. O avançado, a passe de Navarro, dominou no peito e com a baliza deserta deu os três pontos aos galos.

MOMENTO DO JOGO: Falha fatal

Vamos a mais um lugar-comum: só erra quem lá está. É um facto inegável. Contudo, numa partida equilibrada, o erro de Jordi acabou por ser fatal para o Paços Ferreira. O guardião até estava a fazer uma boa partida – mancha incrível ao isolado Boselli –, mas no melhor pano acabou por cair a nódoa.

OUTROS DESTAQUES

Andrew (Gil Vicente): Enquanto os pacenses mandaram no encontro, foi o guarda-redes brasileiro que foi mantendo o nulo. Parou uma bomba de Antunes – deve ter ficado com as mãos a arder –, a cabeçada à meia-volta de Sales e mais uma mão cheia de paradas seguras.

Arthur Sales (Paços Ferreira): Boa estreia na liga portuguesa deste avançado brasileiro, a deixar bons apontamentos. Teve duas boas oportunidades: uma saiu ligeiramente por cima e outra viu Andrew a fazer intervenção de qualidade.