É neste domingo, pelas 19h30, que começa o sorteio do calendário da I Liga e II Liga. Vão-se conhecer os alinhamentos das jornadas das duas competições e, claro está, quando e onde acontecem os aguardados Clássicos da I Liga.

O sorteio terá várias condicionantes, segundo anunciou a Liga de Clubes em comunicado, «a fim de se proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias, assim como assegurar as medidas de segurança necessárias em todos os espetáculos desportivos».

Nas quatro primeiras jornadas, as equipas que disputem as as fases de qualificação para as competições europeias (Benfica, Sp. Braga e Vitória SC), não poderão jogar diante de adversários insulares (Nacional e Santa Clara) nem entre si.

Depois, os duelos do FC Porto com Sporting e Benfica (ou Sp. Braga com os dois emblemas lisboetas) terão de ser disputados não podem ser disputados nas 6.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 14.ª, 19.ª, 22.ª, 25.ª, 29.ª e 32.ª jornadas.

Também por questões de organização e policiamento, as seguintes equipas não podem coincidir na condição de visitadas: Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Vitória SC e Sp. Braga, bem como AVS e Moreirense.

A cerimónia decorre no histórico Convento do Beato, em Lisboa, pelas 17 horas. Serão entregues, também, os prémios relativos à edição 2023/24 das duas competições.