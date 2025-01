O Arouca continua empenhado em ver despenalizado o cartão amarelo exibido a José Fontán, o quinto do defesa espanhol na atual edição da I Liga, no recente jogo com o Boavista, para assim poder contar com o jogador na visita a Guimarães, agendada para o próximo dia 18 de janeiro.

Fontán viu o amarelo na sequência de um golo, que acabaria anulado por fora de jogo, ao minuto 73 do jogo no Estádio do Bessa. Inicialmente, ficou a ideia de que a ação disciplinar teria sido motivada pelos festejos do espanhol, mas, de acordo com uma nota publicada pelo Arouca, o relatório do árbitro, Gustavo Correia, justifica-o «por, alegadamente, ter rasteirado um jogador».

Considerando-a «um erro evidente de julgamento», José Fontán apresentou de imediato um pedido de recurso da decisão, que o Conselho de Disciplina da FPF não acolheu. Entretanto, o pedido foi renovado, continuando o clube a aguardar pelo seu veredito.

O cartão amarelo mostrado na última jornada foi o quinto exibido ao defesa central do Arouca no campeonato, o que o obriga a falhar o jogo seguinte na competição.