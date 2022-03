FIGURA: Bruno Rodrigues (Famalicão)

Foi o principal agitador da partida e, aos 90 minutos, continuava a correr como se o jogo ainda estivesse nos minutos iniciais. Bruno Rodrigues é bom tecnicamente, veloz, e não dá um lance como perdido. Foi assim que atirou o esférico para o fundo das redes, mas o lance acabaria invalidade por fora de jogo. O extremo famalicense esteve em alta neste encontro.

MOMENTO DO JOGO: Golos anulados

Um golo anulado ao Famalicão, logo aos 9’, que mudaria o rumo do encontro. Outro golo anulado, desta vez ao Santa Clara, que também alteraria a forma como estava a decorrer o jogo. Dois lances capitais que, para mal dos adeptos, acabaram por não valer e por ter influência decisiva no jogo.

OUTROS DESTAQUES

De La Fuente (Famalicão): Tem aproveitado a oportunidade dada com a lesão de Ivo Rodrigues. O lateral espanhol ficou perto do golo por duas vezes, aparecendo sempre com muito perigo junto da baliza adversária.

Cryzan (Santa Clara): Bom jogo do avançado dos açorianos. Foi sempre dos pés dele que saíram as melhores oportunidades do Santa Clara e foi sempre o jogador mais esclarecido. Ficou perto do golo duas vezes.