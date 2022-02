Foi o terceiro triunfo consecutivo do Famalicão que deixa o Tondela cada vez mais afundado na tabela classificativa. Os famalicenses mandaram no encontro, mas só mostraram eficácia no segundo tempo. A formação orientada por Rui Pedro Silva já respira com tranquilidade na I Liga e venceram pela primeira vez, no seu reduto, os tondelenses.

Pako Ayestarán tem pela frente uma tarefa cada vez mais difícil. Somaram o quarto desaire consecutivo e podem cair para a zona de despromoção, ocupada por Moreirense e Belenenses. A equipa beirã deu luta aos famalicenses, mas o melhor que conseguiram fazer foi reduzir já em tempo de desconto.



Isto tudo numa partida que teve 19 minutos de compensação!!!

Primeiro tempo equilibrado

O técnico famalicense fez apenas uma alteração em relação à equipa que venceu o Marítimo. No eixo da defesa, Batubinsika saiu para dar lugar a Alex Nascimento. Já o treinador dos tondelenses protagonizou três mudanças e mudou o sistema tático utilizado frente ao Sp. Braga – passou de um 3x4x3 para um 4x3x3: saíram Eduardo Quaresma, Bebeto e Rafael Barbosa e entraram Tiago Almeida, Pedro Augusto e Boselli.

Dois triunfos consecutivos tiraram a equipa de Rui Pedro Silva dos lugares de descida, por isso só a vitória permitia ao Famalicão continuar a respirar fora de linha d’água. Já os orientados por Pako Ayestarán somaram três desaires seguidos e o regresso aos triunfos era imperativo.

Talvez por isso, as duas equipas entraram cautelosas e mais preocupadas em defender do que em atacar, procurando nunca ser apanhada em desequilíbrio. Ainda assim, eram os da casa que assumiam as despesas do jogo, mas sem grandes efeitos prático. O primeiro tempo foi uma mão cheia de nada: muita luta, algumas quezílias – Ivo Rodrigues e Salvador Agra estiveram pegados –, mas nada de ocasiões claras de golo ou de ver as redes a balançar.

Aos 35’, Hélder Malheiro viu mau na área de Alex Nascimento após cabeçada de Sagnan e assinalou penálti. No entanto, alertado pelo VAR, o árbitro voltou atrás com a decisão, uma vez que o esférico bateu na cabeça do defesa. Até ao descanso, a única nota digna de registo foi a lesão de Ivo Rodrigues, que teve de ser substituído por De La Fuente.

Segunda metade trouxe os golos

Na segunda metade a toada do jogo manteve-se, mas desta feita o perigo andou a rondar as balizas e o cheiro a golo pairou no ar. João Carlos Teixeira deu o primeiro aviso e foi com estrondo! Banza surge solto pela direita na área e assiste o médio que, depois de tirar um adversário da frente e remata em arco à trave! Colocou demais o esférico.

No entanto, o Famalicão acabaria mesmo por chegar à vantagem. Cruzamento milimétrico de Adrián Marín da esquerda e Banza, no coração da área, a desviar para golo. Estava desbloqueada a partida com o 11.º golo do francês no campeonato. A equipa beirã não conseguia reagir e acabou por sofrer o segundo a 15 minutos do fim. Uma vez mais, Marín a cruzar da esquerda e, na área, João Carlos Teixeira a encher o pé e a disparar uma bomba para o fundo das redes!



Golo para ser visto e revisto, mas que, em primeira instância, foi anulado por fora de jogo. O VAR trouxe justiça e acabou por validar. Os dois treinadores refrescaram as equipas e acabaram por ser os de Tondela a ter mais sucesso no segundo minutos dos oito de compensação. Daniel dos Anjos recebeu o esférico na área e, depois de sentar dois adversários, rematou para o 2-1 final.