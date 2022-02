Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Gil Vicente:

«Não tivemos nenhuma oportunidade e não me lembro do Andrew ter feito alguma defesa. O jogo passado já passou e eu disse isso no final do jogo. Preparamos bem o jogo, eles trabalharam bem durante a semana e depois chegam aqui e fazemos uma exibição muito pobre. A primeira parte foi fraca, tirei dois e se pudesse tirava cinco ou seis, e a segunda parte foi muito fraca, ainda foi pior.

[porque é que a exibição foi assim tão fraca?] Após o jogo não gosto de falar com os jogadores, quer ganhe ou perca. Na primeira parte estávamos a ter bola, mas na primeira fase, mas não chega. Faltava agressividade ofensiva e movimentos de profundidade. Ao intervalo disse-lhes isso.

O certo é que na segunda parte até bola na primeira fase deixamos de ter. A explicação parece ser essa. Tínhamos solução a jogar por dentro, eles fizeram isso muito bem no treino e aqui não fizemos.

[consegue ver luz ao fundo do túnel para dar a volta?] A semana passada não me iria fazer essa pergunta. Estamos no mesmo lugar da tabela, com os mesmos pontos, a diferença é que passou mais um jogo. Eu acredito que vamos fazer mais pontos do que na primeira volta. A luz ao fundo do túnel é a mesma, acreditamos no nosso trabalho, agora a questão é que as jornadas estão a passar e não podemos estar sempre a adiar».