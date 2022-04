O Paços Ferreira regressou aos triunfos e descolou na tabela após triunfo seguro sobre o Marítimo. Os castores souberam aproveitar os deslizes madeirenses e construíram uma vantagem tranquila, ultrapassando, provisoriamente, o Estoril na classificação, fixando-se no 7.º posto. Adrián Butzke e Nuno Santos foram os marcadores de serviço.

A turma insular voltou a deixar sinais de que está em quebra de rendimento. A ascensão protagonizada desde a entrada de Vasco Seabra foi interrompida há cinco jogos, altura em que venceu pela última vez.

Paços Ferreira melhor

Depois do desaire em Alvalade, César Peixoto queria retomar o caminho das vitórias perante o «inferno amarelo» que havia pedido na antecâmara da partida. O técnico protagonizou três alterações no onze, mas isso não esmoreceu a vontade de vencer. Marco Baixinho, Antunes e Gaitán deram o lugar a Maracás, Luís Bastos e Luiz Carlos no onze.

Vasco Seabra, que também havia perdido na ronda anterior, fez o mesmo número de alterações no onze. Matheus, Vítor Costa e Pelágio rederam Léo Andrade, Fábio China e Diogo Mendes. Antes do jogo, o técnico dos insulares havia lembrado que, nos últimos dez jogos, os castores só tinham perdido contra o Sp. Braga, Porto e Sporting.

Cedo se percebeu que o equilíbrio que reinava na tabela classificativa entre estas duas formações – ambas no 8.º lugar, com 33 pontos –, iria passar para dentro de campo. No entanto, no primeiro deslize de uma das equipas houve golo. Perda de bola da formação madeirense no lado esquerdo, cruzamento milimétrico de Luiz Carlos e, na área, Adrián Butzke a cabecear para o 1-0.

O Marítimo não conseguia reagir e os castores quase chegavam ao segundo. Remate de primeira de Nuno Santos, à entrada da área, para a defesa do jogo de Paulo Victor. Que voo a parar o esférico que levava selo de golo!

A equipa madeirense só aos 25 minutos conseguiu criar perigo. Tagueu, servido por Guitane, rematou cruzado para excelente parada de André Ferreira. Na resposta, mais um erro, mais um golo. Nova perda de bola no lado esquerdo da defesa maritimista, Delgado colocou na área onde Butzke assistiu de bandeja para o golo de Nuno Santos.

O Paços de Ferreira estava mais confortável na partida, controlando a profundidade do jogo do Marítimo. A equipa de Vasco Seabra só em cima do descanso conseguiu chegar novamente à baliza pacense com perigo. Joel Tagueu rodou sobre um adversário, já na área, e rematou para defesa com os pés de André Ferreira.

Substituições não resultaram

No reatamento, Vasco Seabra mostrou que não estava a gostar da performance da equipa e fez duas alterações de uma assentada, reforçando a frente de ataque com Alipour e Clésio. Os madeirenses passaram a jogar com dois homens na frente, mas isso não se traduziu em volume ofensivo. Por isso, pouco depois, o técnico trocava mais dois, na tentativa de ter o domínio do jogo.

César Peixoto também refrescou a equipa. Primeiro com Denilson e depois com Lucas Silva e Matchoi.

Contudo, continuou a ser a equipa da capital do móvel a estar sempre mais perto do terceiro do que o Marítimo de reduzir. Paulo Victor ia mantendo o resultado com uma diferença de dois golos, evitando que Uilton e Hélder Ferreira. A exceção que confirmou a regra surgiu já muito perto dos 90, altura em que Tagueu disparou uma bomba que só o poste da baliza pacense parou. Ainda deve estar a abanar a esta hora.

Triunfo certo da melhor equipa em campo.