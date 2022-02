Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Belenenses:

«Sabíamos que íamos encontrar uma equipa moralizada, que necessitava de pontos e que ia fazer deste jogo uma final. Na primeira parte tivemos alguma dificuldade na primeira fase de construção, em descobrir espaços, e quando conseguíamos faltou-nos aceleração. Não fomos tão esclarecidos e faltou-nos alguma clarividência.

Ao intervalo disse-lhes que tínhamos de voltar ao nosso registo e, para isso, tínhamos de estar no nosso melhor. Também não estávamos a aproveitar da melhor forma a profundidade. Corrigimos isso e começámos a empurrar o Belenenses para trás e tiramos-lhe confiança. Depois fizemos um golo e tornamos o jogo mais fácil. Vencemos com justiça.

[boa dor de cabeça pelos golos dos dois avançados] Estou muito feliz por eles. Um deles (Calero) ainda é um jovem. Ele ainda está num processo de desenvolvimento, ainda está a conhecer os colegas, o país e o clube. Ele tem poucos minutos, mas tem muita qualidade e tem mostrado essa capacidade diariamente. Ele tem muito potencial, mas precisa de tempo, de paciência e carinho.

O Santana é um jogador mais experiente, tem sido muito importante para nós, tem entrado em jogos com contextos diferente e fico mesmo muito feliz por eles.

[rótulo de europeu para o Gil Vicente?] Não tenho tempo para pensar sobre isso. O meu foco é melhorar o jogador individualmente sendo certo que, se isso acontecer, a equipa vai melhorar coletivamente. Acredito que estes jovens ainda têm muita margem para crescer, alicerçados por alguns jogadores mais experientes, como o Rúben, o Pedrinho, o Talocha, o Henrique e o Aburjania. Jogadores com muita experiência, um carater e um profissionalismo muito grande.

[explicação para, a 11 jornadas do fim, ultrapassar a pontuação da temporada passada?] A época passada não é o meu foco. O objetivo era a manutenção e já está assegurada. Queríamos fazer melhor do que a época assada e isso também foi conseguido hoje porque tenho um conjunto de jogadores que todos os elogios são poucos para demonstrar a minha gratidão. Todos os dias eles arranjam forma de me transformar. Não consigo ter sossego com eles. A equipa cresceu tanto que até a mim me surpreendeu, mas ainda falta muito campeonato.

[objetivo é superar a melhor época de sempre do Gil Vicente?] Não é esse o meu objetivo. Não estou aqui para ser melhor do que os outros. Quero fazer o meu trabalho da melhor forma possível e errar o menos possível. Eu não olho para a classificação, mas sim para os jogadores. Olho para a minha equipa com uma ambição muito grande».