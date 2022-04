Vasco Seabra, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Paços Ferreira:

«Os dois golos que sofremos foi mais demérito nosso porque foram erros não provocados e que nos condicionaram o jogo. Na primeira parte tivemos muita qualidade no jogo, bem disputado entre duas boas equipas, e esses dois detalhes fizeram a diferença. Não conseguimos fazer golo, com duas grandes defesas do André, que nos faziam reentrar no jogo de forma decisiva.

Na segunda parte entramos bem nos primeiros 15 minutos, tivemos mais 15 em que ficamos intranquilos e o Paços por cima, e voltamos a terminar bem o jogo, com a bola no poste que nos fazia reentrar na partida. O jogo ficou mais marcado pelos dois golos que permitimos de forma simples.

Estou orgulhoso dos jogadores e da entrega deles. Somos os mesmo de quando ganhávamos muitas vezes e vamos inverter este ciclo já no próximo jogo».