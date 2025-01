Na conferência de imprensa de antevisão ao reencontro com o FC Porto, apenas nove dias depois de a partida na Choupana, para a I Liga, ter sido interrompida devido ao nevoeiro, o técnico dos madeirenses, Tiago Margarido, confessou que não concordou com a decisão do VAR em não expulsar Rodrigo Mora no segundo minuto do encontro, por falta sobre Djibril Soumaré.

«No dia seguinte, tive oportunidade de ler alguns jornais, em que havia opiniões sobre o assunto, e essas também eram diferentes da do senhor árbitro. A minha também é diferente, mas, como agentes desportivos, temos de respeitar, porque o árbitro é que decide e ele é que manda», disse o treinador.

O lance deixou mesmo marcas em Soumaré. «O Djibril não treinou durante a semana toda. Ainda tem dor e vamos esperar até à hora do jogo, porque é uma alteração que temos de fazer, se assim formos obrigados», partilhou Tiago Margarido, que não poderá contar com os lesionados Nigel Thomas, Rúben Macedo e Miguel Baeza, nem com os reforços Joel Tagueu, Fuki Yamada e Paulinho Bóia, que não estavam inscritos na data em que a partida se iniciou.

Dos poucos minutos em que se jogou, a 3 de janeiro, o técnico valoriza «uma entrada forte, à Nacional», que espera replicar este domingo. «Tivemos dois remates à baliza e uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, com o Luís Esteves, para uma excelente defesa do Diogo Costa», recordou.

Tiago Margarido deixou ainda elogios ao adversário. «Na minha ótica, estamos a defrontar o melhor FC Porto da época. Obviamente que vem de uma derrota (1-0 contra o Sporting, para a Taça da Liga), mas que surgiu de detalhes, em que o vencedor podia ter pendido para um lado ou para o outro. Portanto, contamos com o melhor FC Porto da época», concluiu.

Nacional e FC Porto reencontram-se, este domingo, para completar um jogo que foi interrompido, a 3 de janeiro, devido ao nevoeiro que se fazia sentir na Choupana.