FIGURA: Nuno Moreira (Vizela)

Saltou do banco para resolver o jogo. Nuno Moreira, formado no Sporting, foi a arma secreta de Álvaro Pacheco, marcando o golo do triunfo vizelense. Jogador bom tecnicamente, foi um quebra-cabeças para o lado direito da defesa vilacondense, criando sempre muito perigo e impedindo a subida de Costinha.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Nuno Moreira

Excelente jogada do Vizela que culminou com o golo de Nuno Moreira. Começou na esquerda, com o capitão Kiki a cruzar rasteiro atrasado para um primeiro remate de Méndez. Jhonatan ainda travou o golo, mas na recarga o jogador vizelense não perdoou.

OUTROS DESTAQUES

Costinha (Rio Ave): Foi, na primeira parte, um dos jogadores com maior pendor ofensivo e dos pés dele saíram cruzamentos venenosos que puseram a baliza vizelense em sentido. Na segunda parte, com a entrada de Nuno Moreira, ficou com maiores preocupações defensivas e desapareceu.

Guga (Rio Ave): Todo o jogo vilacondense passa por ele e é ele que ditas as regras da equipa. Eclipsou-se demasiado cedo do jogo e a equipa sentiu a sua falta.

Samu (Vizela): Sempre em alta rotação, exibiu-se ao nível da época anterior. Samu ficou perto do golo, mas a trave negou-o.