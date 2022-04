Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Vizela:

«Foi um jogo em que os meus jogadores foram bravos como equipa, num contexto difícil. Dois momentos no jogo: até à expulsão e depois da expulsão. Estávamos melhor, estávamos a ganhar, até podíamos ter marcado mais golos. Um jogo diferente após a expulsão. Aguentamos os primeiros 15 minutos só com o Ricardo [Horta] na frente e, a partir daí, meter o Abel [Ruiz] para tentar o segundo golo. É justo dizer que, na mesma proporção que os meus jogadores foram bravos, tivemos também a sorte do jogo, principalmente na segunda parte.

[entradas de Fabiano e Tormena] Queria ganhar consistência com o Fabiano porque é um jogador fortíssimo e competente a defender. A equipa tinha de estar coesa. O David Carmo levou uma joelhada e substituí por precaução. Ao intervalo passamos a jogar com uma linha de quatro na defesa, mas quando o Vizela meteu dois pontas de lança, voltamos à linha de cinco. Eu levei o cartão amarelo porque estava a chamar pelo Moura e o árbitro achou que estava a falar para ele.

[quarto lugar está fechado?] Não está fechado. Fizemos o 19.º jogo sem sofrer golos. O ano passado fizemos 15, por isso há aqui uma melhoria significativa. Com venda de jogadores e com estas transformações todas, há uma aposta clara nos miúdos. Tivemos de refazer isto tudo e temos menos três pontos do que o ano passado e queremos melhor o que fizemos. Na Liga Europa melhoramos significativamente, por isso é um registo melhor.

[jogo da próxima quinta em Glasgow] Vai ter características diferentes deste jogo e vamos ter mais um dia de recuperação, o que faz toda a diferença. Vamos apresentar-nos bem. Na quinta, sabendo que é um jogo complicadíssimo, com muito respeito, mas vamos lá para ganhar».