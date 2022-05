FIGURA: Banza (Famalicão)

Foram 14 golos ao serviço do Famalicão. Na partida de hoje, Simon Banza apontou mais dois e deu o triunfo à turma famalicense. O avançado francês foi dos que mais lutou para chegar à vitória e, quando teve oportunidade, não desperdiçou. Dois golos de cabeça valeram mais três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Golo 93 de Ricardo Horta

Logo no segundo minuto de jogo, Ricardo Horta fez o gosto ao pé e entrou na história do Sp. Braga como melhor marcador de sempre do clube. Horta ultrapassou Mário Laaranjo ao apontar o golo 93 com as cores arsenalistas. Histórico!

OUTROS DESTAQUES

Bruno Rodrigues (Famalicão): A par de Banza, foi o jogador em maior destaque. Marcou o golo do empate e assistiu Banza para os outros dois. Sempre em alta rotação, Bruno Rodrigues terminou da melhor forma uma excelente época.

Hornicek (Sp. Braga): Não foi a estreia desejada, mas foi muito por ele que o Famalicão só em cima dos 90 é que tenha conseguido dar a volta ao marcador. Hornicek esteve em bom plano e, com um par de boas defesas, foi adiando o que acabou por ser inevitável.

Ricardo Horta (Sp. Braga): Entrou na história como melhor marcador de sempre do Sp. Braga. Só isso chega para merecer destaque, mas Ricardo Horta acompanhou o golo com uma boa exibição.