João Moutinho é o novo número oito do Sp. Braga, como informou o clube nas redes sociais neste domingo, adotando o antigo número de Al-Musrati. O internacional português parte para a segunda temporada no clube minhoto, aos 37 anos de idade.

Na primeira época, Moutinho usou um dos números mais habituais na sua carreira - o 28, com que surgiu no Sporting. João Moutinho usou a camisola 28 nos leões e no Wolverhampton, entre 2018 e 2023.

No Mónaco, da Ligue 1, envergou a camisola oito, entre 2013 e 2018, apenas com o interregno de uma temporada. Na Seleção Nacional, usou esse número nas costas entre 2010 e 2022, na última vez que atuou pela Equipa das Quinas.