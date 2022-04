Um toque de magia de Ricardo Horta e a classe de Iuri Medeiros bastaram para que o Sp. Braga saísse de Vizela com os três pontos. A turma arsenalista matou o borrego ao conquistar, esta temporada, o terceiro triunfo consecutivo no campeonato. O jogo ficou marcado pela expulsão de Vitinha em cima do descanso, obrigando a um esforço extra.

O Vizela tentou tudo, na segunda parte, para chegar ao golo, mas esbarrou numa excelente exibição de Matheus e na ineficácia dos avançados. No final festejaram os de Braga, que agora viram as baterias para Glasgow, onde na quinta-feira decidem a passagem às meias finais da Liga Europa.

Golo e expulsão

No intervalo dos quartos de final da Liga Europa, Carlos Carvalhal refrescou a equipa, trocando cinco jogadores que alinharam de início contra o Rangers. Fabiano, Tormena, Al Musrati, Rodrigo Gomes e Abel Ruiz foram rendidos por Paulo Oliveira, Diogo Leite, Castro, Francisco Moura e Vitinha. Já Álvaro Pacheco fez duas alterações em relação à equipa que venceu o Estoril. Saíram Claudemir e Nuno Moreira e entraram Zohi e Alvarado.

O Vizela começou melhor, mas aos poucos o Sp. Braga foi dominando o jogo e empurrando o adversário para trás. A formação de Carlos Carvalhal variava constantemente de flanco, numa tentativa de apanhar a defensiva local desposicionada. Os vizelenses jogavam com três e, às vezes, duas linhas muito compactas, tentando recuperar o esférico para sair em transições rápidas.

Apesar do domínio, a turma arsenalista não conseguia criar perigo. Quando o fez, marcou. Iuri Medeiros, que estava muito apagado e acumulando perdas de bola, acabou por desbloquear a partida. Castro abriu na direita em Yan Couto. O lateral deu em Ricardo Horta que, de calcanhar, isolou Medeiros. O avançado arsenalista, na cara de Pedro Silva, atirou em arco e abriu o marcador.

Tudo parecia mais fácil para os guerreiros, mas Vitinha acabou por fazer um disparate mesmo em cima do descanso. O ponta de lança bracarense tentou marcar um golo de antologia, fazendo um pontapé de bicicleta, mas acabou por acertar em cheio na cara de Ivanilson. António Nobre não teve dúvidas e mostrou de imediato o cartão vermelho direto.

Reação vizelense

O Vizela entrava para o segundo tempo em superioridade numérica, o que iria obrigar os guerreiros a trabalho extra. Carvalhal refrescou o lado direito da defesa, trocando Yan Couto por Fabiano. Álvaro Pacheco não mexeu ao intervalo, mas nem esperou dez minutos para lançar Raphael Guzzo em campo.

Pouco depois de entrar em campo, Guzzo ficou muito perto de marcar, mas, isolado, não conseguiu ultrapassar a muralha chamada Matheus. De seguida, Cassiano atirou para o fundo das redes, no entanto o lance foi precedido de fora de jogo. O Vizela tentava tudo para chegar à igualdade, enquanto o técnico bracarense ia refrescando a equipa, visivelmente cansada.

Até ao final, os vizelenses fizeram de tudo para não sair derrotados. Kiko Bondoso viu Matehus, uma vez mais, negar o golo e Samú, completamente solto na área, atirou muito por cima. A equipa, embalada pelos adeptos, acreditou até ao final, mas nunca conseguiram deixar a rede a balançar.