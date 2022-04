Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«O Vizela merecia outro resultado, mas defrontámos uma excelente equipa que está num ótimo momento. Entrámos bem, queríamos ser agressivos com e sem bola, para não permitir ao Sp. Braga fazer as suas ligações. Mesmo com o Sp. Braga a ter mais bola, fomos controlando o jogo, mas sem oportunidades. Queríamos arrastar assim o jogo para a segunda parte.

A ideia era na segunda parte criar superioridade e foi isso que aconteceu. A expulsão ajudou e na segunda parte estivemos melhor. Nós fomos capazes de criar espaços, atrair e criámos imensas oportunidades, mas faltou o golo. Se marcássemos um, não duvido que íamos conseguir a remontada e ganhar.

[foi só a falta de eficácia que faltou?] Faltou sermos mais criteriosos e mais assertivos nas oportunidades de golo. O Vizela sair daqui com uma derrota é extremamente injusto, mas perdemos contra uma grande equipa. Já agora quero desejar a maior sorte do mundo ao Sp. Braga para quinta-feira e não tenho dúvidas que vão estar na meia final. É um orgulho para nós portugueses.

[estreia de Guo] Foi um jogador que nos chamou à atenção pelas suas características e por aquilo que é capaz de fazer no jogo. É um jogador que se relaciona bem entre linhas e ligar o jogo. Por isso é que era um dos melhores marcadores na China. O jogo aéreo é o ponto mais forte dele. É um jogador que entra naquilo que é o espírito do que é ser Vizela. A integração está a ser fantástica e até já consegue falar um pouco de português e isso vai ajudar na integração. Ele vai ser feliz e nós também vamos ser felizes com ele».