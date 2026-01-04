O Celta de Vigo vencia o Valência por 4-1, em jogo a contar para a 18ª jornada do campeonato espanhol, quando nos descontos o guarda-redes da formação valenciana, Agirrezabala, sofreu uma lesão. O Valência já tinha esgotado as substituições, pelo que teve de ser um jogasdor de campo a ir à baliza. Com o jogo resolvido, esta alteração servia para o Celta tentar construir uma goleada ainda maior.

Foi então que Iago Aspas, internacional espanhol e figura incontornável do Celta de Vigo, pediu aos seus colegas de equipa para «abrandar o ritmo de jogo», e solicitou ao árbitro para encurtar o período de descontos.

Iago Aspas, avançado de 38 anos, conta com 387 jogos na equipa espanhola, onde soma 165 golos e 72 assistências.