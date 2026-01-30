Ian Cathro acredita que a deslocação aos Açores vai trazer dificuldades à equipa, no jogo marcado para este sábado, a partir das 15h30, diante do Santa Clara. O treinador do Estoril destacou a qualidade do adversário e falou sobre a vontade de «ganhar todos os jogos».

Qualidade do Santa Clara

«Olhamos para o Santa Clara e sabemos que é uma equipa muito forte, muito competitiva e que sabe competir de várias maneiras. Tem várias armas ofensivas. Os jogadores que chegaram este mês acrescentam qualidade, pelo que vamos ter um jogo muito difícil e preparámo-nos para isso.»

Momento defensivo da equipa

«É uma área a melhorar, com muito trabalho, mas não vamos atacar menos para defender melhor.»

Motivação para vencer

«O início da primeira volta foi muito chato. Deixámos fugir muitos pontos nos primeiros jogos, tivemos situações infelizes contra nós. Foi horrível. Não é preciso motivação extra. Nós queremos competir, fazer as coisas bem, melhorar e tentar ganhar todos os jogos.»