«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Ibrahim Maza, talento argelino à conquista da CAN

Idade: 20 anos (24/11/2005)

Posição: médio ofensivo/centro

Clube: Bayer Leverkusen

País: Argélia

Ibrahim Maza, médio ofensivo de apenas 20 anos, é um grande talento da Bundesliga e tem-se apresentado a um nível muito elevado pela Argélia na atual edição da CAN.

Nascido na zona de Berlim, fez o seu percurso de formação no Hertha, tendo-se estreado pela equipa principal aos 17 anos, em jogo contra o Bayern de Munique.

Pelo Hertha, somou 51 jogos, tendo concretizado nove golos e sete assistências.

As exibições e potencial convenceram o Bayer Leverkusen a investir 12 milhões de euros na contratação para reforçar o plantel desta época, no qual tem sido um dos bons destaques. Já o pudemos ver recentemente em relvados nacionais, tendo sido eleito o melhor em campo na derrota do Benfica frente ao Bayer Leverkusen, em jogo da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

Representou as seleções jovens alemãs de sub-18 e sub-19, mas a nível sénior escolheu representar a seleção da Argélia.

Como dito, tem dado nas vistas na atual edição da CAN sendo dos maiores destaques da competição, já com dois golos e uma assistência e tem sido uma peça-chave numa Argélia que sonha com o título continental.

Pontos Fortes: progressão com bola, passe, criatividade, visão de jogo, primeiro toque

Maza é um jovem talento que se destaca essencialmente pela capacidade de progressão com bola, pela capacidade de passe e pela técnica.

É eficaz a quebrar linhas através do drible e a transportar a equipa para o último terço do campo de forma rápida, acelerando quer com o drible, quer com o passe, o que o torna também um jogador que pode fazer a diferença em lances de transição. Tecnicamente consistente, tem muita qualidade no primeiro toque, sai bem de zonas de pressão e espaços curtos e é um facilitador de jogo para os seus colegas.

É na fase de criação que mais oferece ao jogo, com visão de jogo acima da média e criatividade para criar oportunidades de golo através do último passe. Já mostra ter entendimento do timing necessário para soltar a bola e facilitar a decisão de finalização do seu colega.

Embora possa jogar também um pouco mais recuado no terreno, como tem feito na seleção ou no Leverkusen, as suas características fazem dele um jogador ideal para atuar com liberdade atrás do ponta de lança, onde pode ter espaço entrelinhas para organizar a fase de criação no ataque e maximizar a sua capacidade de criar oportunidades de golo, ou com chegadas à área para finalização, onde mostra também boas valências para finalizar.

Por fim, nota mais ainda para a sua qualidade em remates à entrada da área, tendo já anotado alguns golos desta forma quando atuava pelo Hertha de Berlim.

Pontos a melhorar: segundas bolas, contribuição defensiva

Do ponto de vista defensivo, tem na sua natureza ser combativo e ir ao choque, mas poderá também crescer no seu jogo aumentando ainda mais a sua contribuição sem bola com desarmes e recuperações em zonas, sendo também mais preponderante no ganho de mais situações de segunda bola.

Outro ponto onde denota alguma fragilidade é na eficácia nos duelos aéreos.

Potencial

É um jogador com um potencial tremendo e que já mostra qualidade e maturidade muito elevadas em contextos de alto nível (Bundesliga, Liga dos Campeões e CAN). Tem capacidade física e qualidade técnica para no futuro ter uma carreira que pode passar pelos maiores clubes do mundo. Inclusivamente, tem havido notícias de que o Barcelona tem seguido com muita atenção o jogador, tendo enviado observadores para os jogos da CAN para esse efeito. Tendo sido contratado pelo Bayer Leverkusen por apenas 12 milhões e com contrato até 2030, já é possível prever que quando der o salto será uma venda por valores de uma ordem muito superiores aos investidos na sua compra.