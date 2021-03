Zlatan Ibrahimovic é convidado especial da edição deste ano do Festival de Sanremo, mas foi preciso muito para chegar a tempo ao evento.

O jogador sueco do Milan deslocou-se para Sanremo, a 270 quilómetros de Milão, após o treino da equipa, mas teve um problema. Apanhou um engarrafamento.

«Depois de três horas sentado no carro, disse ao motorista que tinha que sair. Parei um motociclista, perguntei se ele podia me levar a Sanremo. Por sorte, era um milanista», contou Ibrahimovic no palco do festival.

«Fizemos 60 km de mota, estava muito frio, e quando chegámos ele disse: 'Foi a minha primeira vez na autoestrada'», relatou.

Mais do que apenas contar, o sueco mostrou provas. Exibiu um vídeo em que mostra um excerto da viagem.

«Se Zlatan não vai ao festival, o festival vai a Zlatan», brincou Ibrahimovic, que até cantou em palco durante o evento num dueto improvável com Mihajlovic.