Zlatan Ibrahimovic revelou em entrevista ao LEquipe, a propósito da sua autobiografia, "Adrenalina", que conversou com Kylian Mbappé sobre o futuro do internacional francês e que o aconselhou a ir para o Real Madrid.

«Se ele deve sair para o Real Madrid? Só Mbappé pode responder a essa pergunta», começou por dizer o sueco. «Depende do que ele quer, do que pensa. Eu iria, mas se eu fosse o PSG, faria tudo para ficar com ele. É ele quem vai decidir. O PSG quer, obviamente, ficar com ele, mas será que ele quer ficar?», interrogou o avançado do Milan e antigo jogador dos parisienses, convencido que está que o francês quer aventurar-se no estrangeiro.