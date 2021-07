O Clube União Idanhense vai, em breve, colorir a bancada do Estádio Municipal de Idanha-a-Nova com algumas centenas de cadeiras oriundas do Estádio José Alvalade.

O emblema da AF Castelo Branco, promovido ao Campeonato de Portugal para 2021/2022, agradeceu, num vídeo publicado nas redes sociais, as cadeiras vindas da casa do Sporting, mostrando a viagem que fez desde Alvalade até sua casa para transportar os caixotes com as cadeiras dentro.

O Idanhense não é caso único, uma vez que, também esta semana, o mesmo aconteceu com o Clube de Futebol “Os Vilanovenses”, da AF Guarda.