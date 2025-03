O International Board [IFAB] anunciou esta quarta-feira que a partir de 1 de julho serão implementadas mudanças nalgumas regras do futebol.

Em destaque está a oficialização da «regra dos oito segundos» que, como o nome indica passa a obrigar os guarda-redes a largarem a bola depois de terem passado oito segundos. Se não o fizerem, será atribuído um canto para a equipa adversária. Os árbitros sinalizarão o tempo quando faltarem cinco segundos para terminar, à semelhança do que já fazem os juízes no futsal.

Nas restantes medidas, o protocolo do VAR terá também uma alteração. Os árbitros poderão anunciar as decisões após a revisão, algo que fica ao critério de cada federação e que já acontece no caso português.

Este comunicado do IFAB serviu apenas para confirmar algumas das alterações propostas na reunião que aconteceu a 1 de março.