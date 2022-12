Nuno Mendes e António Silva estão nomeados para o prémio da Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS) para Melhor Jogador Jovem (sub-20) do Mundo 2022.

O lateral esquerdo do Paris Saint-Germain e o central do Benfica, que estiveram presentes no Mundial 2022, são os dois representantes portugueses entre 25 candidatos.

O espanhol Pedri, vencedor do prémio de 2021, está novamente nomeado.

LISTA DE NOMEADOS: