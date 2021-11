Bruno Fernandes surge no pódio dos melhores «playmakers» do mundo em 2021, prémio atribuído pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).



O médio português partilha a terceira posição com Thomas Muller, contabilizando 15 pontos, a larga distância do vencedor, Kevin De Bruyne (160 pontos).



Na segunda posição surge Lionel Messi, com 105 pontos. Jorginho (10 pontos) fecha o top-5.



Sérgio Oliveira estava na lista de 15 nomeados ao troféu, mas não foi divulgada a posição final do médio do FC Porto.