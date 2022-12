Fernando Santos e Paulo Bento estão nomeados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) para o prémio de melhor selecionador do ano.

Santos, agora antigo selecionador nacional, orientou Portugal até aos quartos de final do Mundial 2022, prova na qual Paulo Bento chegou com a Coreia do Sul até aos «oitavos».

Os restantes nomeados são Zlatko Dalic (Croácia), Didier Deschamps (França), Louis van Gaal (Países Baixos), Gareth Southgate (Inglaterra), Czeslaw Michniewicz (Polónia), Murat Yakin (Suíça), Lionel Scaloni (Argentina), Tite (Brasil), Gustavo Alfaro (Equador), Walid Regragui (Marrocos), Aliou Cissé (Senegal), Otto Addo (Gana), Rigobert Song (Camarões), Jalel Kadri (Tunísia), Gregg Berhalter (Estados Unidos), Graham Arnold (Austrália), Hajime Moriyasu (Japão) e Hervé Renard (Arábia Saudita).

O último vencedor desta distinção, em 2021, foi o italiano Roberto Mancini.