Igor Silva, o adepto esfaqueado mortalmente no final da noite dos festejos do FC Porto no Estádio do Dragão, tinha sido jogador de futebol. Era ponta-de-lança e representou o FC Infesta na época passada. Faleceu aos 26 anos.

Com dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana e residente na Freguesia de Ramalde, Igor passou pela formação de clubes como Leixões, Progresso, Rio Ave e Gondomar até 2012.

Depois de um período sem registos no futebol sénior, Igor Silva surgiu como avançado do Futebol Clube Infesta na temporada 2020/21, na Série 1 da Divisão de Élite da Associação de Futebol do Porto. O seu último jogo terá sido em janeiro de 2021.

Adepto do FC Porto, Igor acompanhou a equipa portista no clássico do Estádio da Luz frente ao Benfica e esteve igualmente no Estádio do Dragão para receber os campeões nacionais. Porém, já após o final das comemorações, foi assassinado na Alameda das Antas.