A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou nesta quarta-feira, em nota oficial, que procedeu à identificação de um dos adeptos envolvidos em cenas de violência no topo do contentor de apoio aos Super Dragões na noite dos festejos do FC Porto pela conquista do título da Liga, a 8 de maio.

Por volta das duas da manhã, como demonstra um vídeo partilhado nas redes sociais, vários adeptos subiram ao tal contentor, situado junto ao Estádio do Dragão, ainda com as celebrações a decorrer, e envolveram-se em agressões.

Segundo a TVI, o jovem identificado pela PSP é Gonçalo Monteiro, filho de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões. Gonçalo também pertence à claque portista, tem 21 anos e é jogador de futebol, representando atualmente o Canelas 2010. Anteriormente, jogou em clubes como Leixões e Coimbrões. Ainda de acordo com a TVI, este incidente não está relacionado com o homicídio de Igor Silva.

Mais tarde, já após o final dos festejos, deu-se o esfaqueamento mortal de Igor na Alameda das Antas. Renato Gonçalves, filho de Marco 'Orelhas', é o principal suspeito do homicídio e está em prisão preventiva.

«A propósito do vídeo com imagens a circular nas redes sociais e nos Órgãos de Comunicação Social relativas a uma ocorrência que envolveu vários cidadãos em desordem, registada cerca das 02H00, do dia 08 de maio, junto de um contentor de apoio de um grupo organizado de adeptos nas imediações do Estádio do Dragão, por ocasião dos festejos da conquista do campeonato de futebol, vem a Polícia de Segurança Pública informar que, no decurso das diligências policiais realizadas pelo dispositivo presente no local, foi possível proceder à identificação de um dos cidadãos envolvidos, tendo sido elaborado Auto de Notícia remetido junto do Ministério Público», explica a PSP.