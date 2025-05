A notícia de um novo Papa eleito esta quinta-feira correu todos os cantos do Mundo, inclusive os que têm a ver com o desporto.

Sabendo que Leão XIV, norte-americano de 69 anos era natural de Chicago, prontamente duas equipas de basebol daquela cidade «gladiaram-se» pelo Papa para o ter como «adepto oficial».

Primeiro foram os Chicago Cubs que numa publicação na rede social X deram os parabéns ao cardeal Prevost com uma imagem do seu estádio dizendo «Olá Chicago! Ele é um adepto dos Cubs».

Congratulations to Pope Leo XIV! pic.twitter.com/s02yDDegQd — Chicago Cubs (@Cubs) May 8, 2025

Umas horas mais tarde foi divulgada uma entrevista ao irmão do novo Pontífice, na qual John Prevost refere que o Papa Leão XIV é adepto dos Chicago White Sox.

«Ele nunca foi adepto dos Cubs, por isso não sei de onde é que isso veio. Ele sempre foi um fã dos Sox», disse na entrevista. Pouco tempo depois, os Sox publicaram na rede social X uma mensagem direcionada para o Papa Leão XIV, congratulando-se pelo facto de Robert Prevost ser seu adepto.

«Bem, olhem para isto... Parabéns ao Papa Leão XIV de Chicago», pode ler-se juntamente com a mensagem no estádio onde diz «Ele é fã dos Sox!».

Well, would you look at that... Congratulations to Chicago's own Pope Leo XIV pic.twitter.com/U5DJ7TOyDr — Chicago White Sox (@whitesox) May 8, 2025

Para além do basebol, há ainda uma coincidência que merece ser registada. Na cidade onde o Cardeal Prevost trabalhou e até foi bispo no Perú, em Chiclayo, há um clube de futebol com um nome já conhecido para quem acompanhou o papado de Francisco, o anterior Pontífice: São Lorenzo de Chiclayo, filial do San Lorenzo de Almagro, clube do qual o Papa Francisco era conhecido adepto.

El nuevo Papa, León XIV, fue Obispo de Chiclayo en Perú. Ahí juega el San Lorenzo de Almagro de Chiclayo y su clásico rival es el Boca Juniors de Chiclayo. Les dicen los "Santos del Cercado". Creer o reventar. Francisco nos sigue enviando señales del cielo. pic.twitter.com/LlBob6BhLv — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) May 8, 2025

O mais curioso disto tudo é que o Papa realmente tem um desporto favorito e nem sequer é o basebol nem o futebol, mas sim... o ténis.

Numa entrevista quando assumiu o cargo do Dicastério dos Bispos no Vaticano, o agora Leão XIV assumiu o seu gosto pela modalidade que praticava no Perú, quando era bispo.

«Considero-me um tenista bastante amador. Desde que deixei o Peru, tive poucas ocasiões para praticar, por isso estou ansioso por voltar ao court risos. Não que este novo emprego me tenha deixado muito tempo livre para isso até agora», disse em entrevista à Ordem Agostiniana.

Certamente, com o novo cargo na Santa Sé, o tempo para grandes jogos de ténis irá escassear ainda mais.