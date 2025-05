«Habemus Papam». Esta será a expressão ouvida ainda esta quinta-feira na Praça de S. Pedro no Vaticano perante a alegria de milhares de fiéis presentes. A quarta votação do Conclave, esta quinta-feira, resultou na eleição do próximo Papa, o 267.º da história.

O relógio marcava 17h08 [hora de Lisboa] quando da chaminé da Capela Sistina saiu fumo branco, sinal de que houve consenso num nome do colégio cardinalício composto por 133 cardeais, quatro deles portugueses.

Logo de seguida os sinos da Basílica de S. Pedro começaram a tocar anunciando a todos os fiéis que a Igreja Católica vai deixar de estar em Sede Vacante.

O próximo Papa garantiu 89 votos, dois terços dos boletins, vai suceder a Francisco que faleceu no passado dia 21 de abril.

O nome e a identidade do próximo Sumo Pontífice serão divulgados nas próximas horas na famosa varanda em plena Praça de S. Pedro, no Vaticano.

[Artigo atualizado]