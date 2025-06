Sérgio Conceição em conjunto com a sua mulher foram recebidos este sábado pelo Papa Leão XIV no âmbito do Jubileu do Desporto da Igreja Católica.

«O impulso da esperança: histórias para além do pódio» foi o nome da conferência na qual o antigo treinador do Milan foi orador juntamente com Valentina Vezzali, campeã de esgrima e Amelio Castro Grueso, campeão de esgrima paraolímpica.

«Recebi com grande honra e gratidão o convite para estar presente e poder transmitir aquilo que foi o meu trajeto de vida e a importância da minha proximidade a Cristo como parte essencial do meu dia-a-dia. Sinto-me verdadeiramente lisonjeado pela consideração e tive o maior prazer em participar neste momento tão especial», escreveu Conceição numa publicação no Instagram.

O cardeal português José Tolentino Mendonça e Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional também marcaram presença na conferência.

Veja aqui o momento de encontro entre Sérgio Conceição e o Papa Leão XIV: