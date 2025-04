Esta segunda-feira ficou marcada pela morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Mas quem era realmente o primeiro Sumo Pontífice latino-americano?

Jorge Mario Bergoglio, nascido em Buenos Aires, em 1936, sempre viveu de forma muito simples. Mesmo quando já era bispo da capital argentina, a partir de 1992, era costume vê-lo no metro ou ainda a andar de autocarro.

Em 2013, o mundo católico foi apanhado de surpresa quando o Papa Bento XVI decidiu abdicar. Bergoglio, com os restantes cardeais, participou no conclave que se seguiu e acabou por ser eleito como o 266.º Pontífice da Igreja Católica, sendo o primeiro Papa proveniente da América do Sul.

Escolheu o nome de Francisco, uma estreia também nos nomes dos Papas. E começou o seu pontificado com um pedido muito simples, como ele: «Rezem por mim».

O Sumo Pontífice teve sempre o cuidado para com os mais marginalizados e prova disso era a escolha recorrente de uma prisão italiana para a cerimónia do «Lava-Pés», na quinta-feira Santa. A simplicidade também foi um marco permanente no pontificado do Papa Francisco.

Sempre usou uma cruz muito simples ao peito, e escolheu como moradia a Casa de Santa Marta ao invés do Palácio Pontifício, onde procurou sempre implementar o que faltava do Concílio Vaticano II.

«Em muitos aspetos, pode afirmar‑se que o último Concílio Ecuménico ainda não foi inteiramente compreendido, vivido e aplicado. Estamos no caminho, e devemos recuperar o tempo», escreveu, na sua autobiografia 'Esperança', recentemente publicada.

«Ainda precisamos de implementar plenamente o Vaticano II. E também varrer mais a fundo a cultura de corte, na Cúria e em toda a parte. A Igreja não é uma corte, não é lugar para acordos, favoritismos, manobras, não é a última corte europeia de uma monarquia absoluta», referiu ainda.

O papado de Francisco ficou também muito marcado por profundas mudanças sociais, quer na sociedade quer na igreja, mas também pelos abusos sexuais na Igreja Católico, sobre os quais pediu perdão e foi um ativo combatente da situação.

Procurou sempre um contacto com as outras religiões, dinamizando o Ecumenismo, e até desejava que a Páscoa de 2025, que por curiosidade, quer a ortodoxa quer a católica se celebravam no mesmo dia, fosse celebrada em conjunto.

Francisco fez 47 viagens internacionais, tendo visitado 67 países ao longo de 12 anos de pontificado. Em Portugal, esteve por duas vezes: a primeira em 2017 aquando do centenário das aparições de Fátima e da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.

Em 2023, o Sumo Pontífice marcou presença na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, onde foi recebido por cerca de 1.5 milhões de jovens no parque Tejo e deixou um desafio aos presentes: «Vemo-nos em Roma, em 2025», fazendo uma alusão ao ano jubilar da Igreja Católica.

Durante o pontificado, Francisco proclamou mais de 900 novos santos da Igreja Católica e convocou dez consistórios, nos quais criou mais 163 cardeais. D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, D. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, foram os novos cardeais portugueses.

Os problemas de saúde do Papa Francisco já eram conhecidos. Teve a sorte de escapar com vida após um grave ataque de pneumonia, aos 21 anos, tendo sido submetido a uma operação para remover parte de um pulmão.

A 14 de fevereiro de 2025, o Pontífice foi internado no hospital Gemelli devido a uma pneumonia bi-lateral, e acabou por lá ficar durante mais de um mês: o maior internamento do pontificado. A 23 de março, acabou por regressar à casa de Santa Marta, residência de eleição de Francisco, onde permaneceu até esta segunda-feira, dia 21 de abril.

A última vez que foi visto em público foi no último domingo de Páscoa, dia 20 de abril, onde apenas proferiu uma breves palavras, com visíveis dificuldades respiratórias.

«Caros irmãos e irmãs, boa Páscoa a todos», disse na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O Papa Francisco acabou por falecer esta segunda-feira e já se sabe que vai ser sepultado. Pediu no ano passado que fosse na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e não na cripta da Basílica de São Pedro, onde estão enterrados a maioria dos papas.

Morreu o Papa que queria uma Igreja Católica para «todos, todos, todos».