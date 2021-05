O internacional português João Félix é um dos embaixadores da campanha da UEFA pela igualdade no futebol. Nomes como Paul Pogba, Jadon Sancho, Pernille Harder, Matthijs de Ligt e Moise Kean também fazem parte.

🤜🤛 Join Paul, Pernille, Jadon, João, Moise and Matthijs in the fight against discrimination.



🤝 We can only win if we stand together as a team.#EqualGame