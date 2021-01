Miguel Leal já não é treinador do Varzim.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo emblema poveiro, que milita na II Liga.

Miguel Leal tinha sido contratado a 19 de outubro, para substituir Paulo Alves, mas pouco mais de dois meses no cargo, sendo que no início de novembro ainda esteve infetado com covid-19.

Em oito jogos no comando do Varzim, Miguel Leal conseguiu apenas uma vitória, e para a Taça de Portugal. Na II Liga somou seis derrotas.

A equipa poveira está na última posição do campeonato, com apenas seis pontos.