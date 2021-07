Costinha definiu como «único objetivo» do Nacional para a próxima época o regresso à I Liga, um objetivo que o próprio já conseguiu, na temporada de 2017/18, na sua primeira passagem pelo clube da Choupana.

No dia que assinalou o arranque da nova temporada, o treinador mostrou-se satisfeito pelo retorno a um clube onde se diz «sentir um homem da casa»,«feliz e acarinhado», ressalvando que «nunca o descartaria se fosse convidado».

«O facto de ter um conhecimento profundo daquilo que é o clube e o facto de o clube estar representado por pessoas que sei a qualidade que têm e podem pôr ao seu serviço e daquilo que pretendem que o clube seja no futuro, levou-se a aceitar este desafio», explicou.

Costinha, além de já ter sido treinador do clube, também foi seu jogador, na temporada de 1996/97, ajudando o clube a subir à II Liga, de onde se transferiu para os franceses do Mónaco no início da carreira.

«Há muito tempo que sabiam das minhas intenções. Sigo o clube por gosto, pois é um clube que me diz bastante e que gosto que tenha sucesso e a partir da opção ter recaído sobre mim, quero fazer parte desse sucesso e ajudar o clube a chegar ao lugar que pretende», prosseguiu.

O objetivo para esta temporada é apenas um, o regresso à I Liga. «A primeira divisão é o único objetivo deste clube. Não há segundos objetivos. Prefiro ter um objetivo concreto, por mais difícil que possa ser», disse, convictamente, apesar de admitir que «vai ser uma época difícil, pois há boas equipas, bons treinadores e jogadores na II Liga».

Para atingir o objetivo desejado, Costinha afirma que «a qualidade do grupo, humana em primeiro lugar e, depois, futebolística», será muito importante «para poder estar ao nível dos pergaminhos do clube».

O novo técnico dos insulares promete ainda trabalho e ambição. «Nenhum treinador do mundo pode prometer o que quer que seja, o que posso garantir é dedicação, empenho e ambição para atingir os objetivos», afirmou, comentando ainda o reforço do plantel.

«Sabemos o nível de apoios que existem agora com a pandemia, que não são tão efetivos como foram no passado, o que torna tudo mais complicado, mas o clube está na disposição de trazer os melhores, para ajudar o treinador a ser mais competente. Precisamos de encontrar mais soluções para a equipa, entendendo a minha forma de estar e de jogar. Serão feitos os retoques normais e naturais», sublinhou a concluir.

O Nacional continuará a preparação para a nova temporada no Estádio da Madeira, até à realização de um estágio que terá lugar em Penafiel, entre 16 e 21 de julho e que contemplará a realização de alguns jogos de preparação.

O clube madeirense anunciou esta quinta-feira que Tomás Faustino será o team manager, reforçando assim a estrutura do futebol profissional.

Plantel provisório do Nacional para 2021/2022:

Guarda-redes: Daniel Guimarães, António Filipe, Rui Encarnação e Vágner Silva (ex-Karabakh, Azerbaijão).

Defesas: Kalindi, Rúben Freitas, Júlio César, Rui Correia, Witi e Rafael Vieira (ex-Académica).

Médios: Alhassan, Vítor Gonçalves (ex-Casa Pia), Danilovic, Jota (ex-Leixões), Mabrouk Rouai, Francisco Ramos, João Camacho e Vincent Thill.

Avançados: Dudu, Bryan Róchez, Bruno Gomes (ex-Paraná, Brasil) e Gergely Bobál.