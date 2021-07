O presidente do Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, foi reeleito esta quinta-feira para o biénio 2021/2023 após encabeçar a lista única aos órgãos sociais do emblema da II Liga.

A lista A candidata aos órgãos sociais do clube transmontano recebeu 625 votos, registando-se ainda 50 votos brancos, num total de 54 associados que votaram.

Bruno Carvalho, filho do investidor do clube flaviense Francisco Carvalho, mantém-se, assim, como o atual líder da direção, após ter assumido os destinos do emblema em 2011, primeiro como presidente da Comissão Administrativa, e, a partir de 2013, como presidente da direção.