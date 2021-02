O jogo entre o Sporting da Covilhã-Penafiel, da 18.ª jornada da II Liga, foi adiado devido a casos positivos de Covid-19 na equipa penafidelense.



«Devido a casos de covid-19 na equipa do Penafiel, o jogo que estava marcado para amanhã [quarta-feira] irá sofrer alterações para nova data, ainda a definir», informou o clube serrano.

O encontro estava agendado para as 20h00, no Estádio Santos Pinto, casa do Sporting da Covilhã, esta quarta-feira. Ainda não foi divulgada nova data para a realização da partida.

De resto, o Penafiel tem mesmo toda a estrutura do futebol profissional em isolamento profilático, por determinação da delegação de saúde local. No total, o emblema da II Liga tem 12 jogadores infetados, um elemento da equipa técnica e um elemento do staff de apoio.

Informa ainda o Penafiel que as pessoas em questão, apesar de terem sintomas do novo coronavírus, «estão bem».

