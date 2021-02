O FC Porto confirmou o regresso de António Folha para orientar a equipa B, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



«É com muito orgulho que estou de regresso, pois fui muito feliz aqui. Sabemos que queremos dar continuidade a um projeto aliciante, apesar de as coisas não estarem a correr como gostaríamos. Temos de tentar ultrapassar as dificuldades rapidamente e continuar a fazer aquilo que sempre fizemos enquanto equipa técnica aqui no FC Porto, que é fazer evoluir os jogadores e a equipa para ultrapassarmos rapidamente esta situação», disse, em declarações aos meios do clube.



O treinador de 49 anos sucede a Rui Barros e regressa ao comando técnico da equipa secundária dos dragões, onde esteve entre 2016 e 2018. Antes de chegar à equipa B, o técnico conduziu a equipa sub-19 portista a dois títulos nacionais consecutivos.



Folha já orientou o treino desta quarta-feira com vista ao jogo contra o Vizela, do próximo domingo (11h45).



