Filipe Rocha é o treinador do Penafiel «até ao final da presente época», anunciou o emblema da II Liga esta quarta-feira.

O técnico de 49 anos sucede a Pedro Ribeiro no comando técnico dos durienses, que nas últimas jornadas perderam terreno na luta pela promoção à Liga.

Nesta altura, o Penafiel é oitavo classificado no segundo escalão, com 23 pontos, menos quatro do que o Rio Ave, que está em lugar de acesso ao play-off mas tem menos um jogo.

«Filó» iniciou a presente temporada ao serviço do Sp. Covilhã, mas deixou os serranos ao fim de quatro jogos. Em 2019/20, teve uma breve passagem pelo Paços de Ferreira na Liga. Orientou ainda o Feirense, Desp. Aves sub-23, União da Madeira, Freamunde, Naval, Espinho, Aliados de Lordelo, Paredes, Fiães e Lousada.