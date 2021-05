Os 32 clubes da Liga e II Liga vão associar-se à Ordem dos Médicos numa campanha para apelar à vacinação da Covid-19.

«Quando chegar o teu momento, não falhes de baliza aberta. Vacina-te» é o mote de uma campanha de sensibilização que vai decorrer na próxima jornada das duas competições do futebol profissional.

«A Liga, através dos seus clubes, orgulha-se de, uma vez mais, estar ao lado da saúde pública. Depois do enorme esforço que fizemos, no início do confinamento, há mais de um ano, a apelar à consciência da população na necessidade de isolamento, distância e cumprimento de medidas de segurança e higiene, agora, há uma nova união à volta da vacinação», diz Pedro Proença, citado numa nota emitida pelas duas entidades.

A campanha vai passar pela gravação de dois vídeos que vão juntar os jogadores das equipas da Liga e da II Liga.