João Amorim, lateral direito do Cova da Piedade, fraturou o perónio da perna esquerda no último encontro frente ao Varzim, confirmou à agência Lusa fonte do clube da II Liga.

O defesa, de 28 anos, lesionou-se no final da primeira parte do encontro de domingo, que o Cova da Piedade venceu por 3-1, e enfrenta uma paragem de, pelo menos, três meses, adiantou a mesma fonte.