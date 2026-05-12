Um dia depois de ficarem definidos os horários da derradeira jornada da Liga portuguesa, com todos os jogos marcados para sábado, é a vez do calendário da II Liga ser conhecido.

Ao contrário da primeira divisão, haverá duelos em três dias diferentes. Para sexta-feira estão previstos os seguintes jogos: um interessante FC Porto B-Benfica B (18h00), seguido do Marítimo-Chaves (19h00) e do Leixões-Lusitânia Lourosa (20h00).

No sábado, o dia mais quente - Académico de Viseu-Sporting B (11h00) e Torreense-Vizela (11h00). Os beirões são segundos classificados com 58 pontos, seguidos dos oestinos, com 56. O terceiro lugar dá 'apenas' acesso ao play-off de subida.

No domingo, restam os Oliveirense-Felgueiras (11h00), União de Leiria-Feirense (15h30), Paços de Ferreira-Penafiel (20h30) e Portimonense-Farense (20h30).

Na luta pela despromoção, Portimonense, Paços de Ferreira e Oliveirense podem ocupar os três últimos lugares. O Farense pode ainda cair ao lugar de despromoção.

[Notícia atualizada às 17h30]