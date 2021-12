O treinador da equipa B do FC Porto, António Folha, foi «sujeito a uma intervenção cirúrgica para delebar um problema de saúde detetado recentemente», informaram os dragões.



Na nota oficial, o clube azul e branco não especificou o problema de saúde do técnico de 50 anos, referindo apenas que este foi operado com sucesso.



Folha encontra-se em recuperação, mas não estará presente na preparação para o jogo frente ao Académico de Viseu, marcado para as 15h30 do próximo domingo, referente à 15.ª jornada da II Liga.