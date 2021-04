O Mafra confirmou esta sexta-feira que Ricardo Sousa, de 42 anos, é o novo comandante da equipa técnica, sucedendo a Filipe Cândido, tal como o Maisfutebol já tinha adiantado na véspera.

O antigo jogador, filho do antigo internacional António Sousa, pai de Afonso Sousa, do Belenenses, já conta no seu currículo, como treinador, com passagens pelo Beira-Mar, Sanjoanense, Lusitano VRSA, Anadia e Felgueiras, mas esta será a sua primeira experiência no segundo escalão.

Na nota que confirma a chegada do novo técnico, o Mafra deseja «muito sucesso de convento ao peito» ao novo «mister».

O Mafra está no 10.º lugar da II Liga e atravessa um ciclo de quatro jogos sem vencer.