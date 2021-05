António Folha conta com reforços de peso para a receção do FC Porto B ao Feirense, agendada para as 15h00. A equipa secundária dos dragões vai contar com sete jogadores que integram o plantel principal.



Diogo Costa, Carraça, Sarr, Fábio Vieira, Romário Baró, Francisco Conceição e Evanilson surgem no onze do FC Porto B, completado por João Marcelo, Rodrigo Conceição, Mor Ndiaye e Namaso.



O Feirense apresenta-se com Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro Silva, Zé Ricardo, Latyr, Marcus, Fábio Espinho, Tavares, Feliz e Platiny.



O FC Porto B entra em campo na última posição da II Liga, com 29 pontos. O Feirense, envolvido na luta pela subida, está na quarta posição, com 58 pontos.